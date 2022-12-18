Снег, метель и до 8 градусов мороза ожидается в Москве в воскресенье

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Облачная погода, снег и метель ожидаются в столице в воскресенье, 18 декабря, сообщает Гидрометцентр России.

Столбики термометров покажут 7-5 градусов мороза в столице и 8-3 градусов мороза в области. Северный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

До 21:00 18 декабря в столице продолжает действовать желтый уровень погодной опасности, введенный из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. Кроме того, желтый уровень опасности из-за гололедицы действует до 12:00 21 декабря.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в Москве ожидается рекордное количество осадков. Количество осадков может составить от 14 до 19 миллиметров. Последний рекорд для 18 декабря был установлен в 1989 году, когда за сутки выпало 13,1 миллиметра осадков.

Для уборки снега в столице в субботу, 17 декабря, были задействованы 10 тысяч единиц техники и свыше 80 тысяч человек. Глава столичного комплекса городского хозяйства Петр Бирюков подчеркнул, что несмотря на сложную погодную ситуацию, все системы жизнеобеспечения столицы работают в штатном режиме.

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