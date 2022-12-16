Синоптик заявил, что в столице может быть установлен новый рекорд по осадкам 18 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что в воскресенье, 18 декабря, в Москве ожидается рекордное количество осадков. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Синоптик объяснил, что центр Европейской России будет охвачен циклоном "Эрдмут" в предстоящие выходные, который и принесет снегопады. По словам Леуса, в субботу, 17 декабря, в Москве выпадет 5–10 миллиметров осадков, а на следующий день – еще 14–19 миллиметров.

"В воскресенье в столице возможно обновление суточного рекорда по количеству выпавших осадков, который пока для 18 декабря составляет 13,1 миллиметра и установлен в 1989 году", – говорится в его публикации.

Специалист отметил, что 18 декабря высота снежного покрова в городе достигнет 28–33 сантиметров, в Подмосковье – может установиться на уровне выше 40 сантиметров.

Леус обратил внимание на то, что самый высокий снежный покров 18–19 декабря в Москве был зафиксирован в 1941 году и составил 34 сантиметра. Синоптик считает, что и этот рекорд может быть побит.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что в предстоящие выходные в столице ожидаются интенсивные снегопады. По его словам, будут идти интенсивные осадки с 17 на 18 декабря, особенно в воскресенье в первой половине дня и в ночь.

Городские службы продолжат работать в выходные в усиленном режиме. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад.

По словам Леуса, с начала декабря в Москве выпало 57 миллиметров осадков, что составляет 112% от климатической нормы. Так, только за 15 декабря снежный покров увеличился на 2 миллиметра.



"Атмосфера": облачная погода и снег ожидаются в Москве в выходные 17–18 декабря

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