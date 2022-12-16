"Снежное светопреставление" ожидается в Москве в выходные

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

"Снежное светопреставление" ожидается в Москве 17 и 18 декабря. Сугробы вырастут до 30 сантиметров в высоту. Об этом сообщает в телеграм-канале метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, "снежное светопреставление" и высокие сугробы связаны с выходом средиземноморского циклона и снеговых туч на Русскую равнину. Тучи накроют Москву с середины ночи с пятницы на субботу, добавил Тишковец.

"Снег будет валить практически без перерыва субботу и воскресенье. В результате за предстоящие выходные на Москву обрушится 15–20 миллиметров осадков, или около трети от месячной нормы", – рассказал Тишковец.

Метеоролог отметил, что в столице сугробы в воскресенье увеличатся до 30 сантиметров в высоту, в Подмосковье – до 35–40 сантиметров, а на востоке региона – до 40–45 сантиметров. Тишковец уточнил, что из-за метели видимость ухудшится до 1–3 километров.

"Высока вероятность существенных сбоев в авиационном сообщении. От поездок на личном автотранспорте лучше воздержаться. В условиях снежной погоды температурный фон относительно мягкий и по-зимнему комфортный", – рассказал синоптик.

Эксперт заявил, что, несмотря на снежную погоду, ожидается мягкий температурный фон. В субботу ночью – от 5 до 10 градусов мороза, днем – от 0 до 5 градусов мороза, в воскресенье в течение суток – от 4 до 9 градусов мороза. Такую погоду Тишковец назвал идеальной для зимних видов спорта.

Ранее сообщалось, что в предстоящие выходные в столице ожидаются снегопады. По словам начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, ожидаются интенсивные осадки с субботы на воскресенье, особенно в воскресенье в первой половине дня и в ночь.

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