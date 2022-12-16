Москвичей предупредили об интенсивных снегопадах в выходные

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В предстоящие выходные в столице ожидаются снегопады, за два дня в городе выпадет треть месячной нормы осадков. Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"Интенсивные осадки мы ждем с субботы на воскресенье, особенно в воскресенье в первой половине дня и в ночь, когда выпадет примерно 20–25% месячной нормы", – сказал метеоролог.

К понедельнику высота снежного покрова в столице значительно увеличится и превысит климатическую норму в полтора раза. Кроме того, в первые два дня грядущей недели ожидается достаточно сильное похолодание – так, в Подмосковье в ночные часы температура будет опускаться до минус 15–18 градусов.

В последующие дни в городе слегка потеплеет, установится комфортная минусовая температура. Плюсовых аномалий, утверждает Варакин, в оставшиеся дни месяца наблюдаться не будет. По его словам, текущий декабрь станет одним из самых снежных месяцев за последние десять лет.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что с начала декабря в Москве выпало 57 миллиметров осадков, что составляет 112% от климатической нормы. Так, только за 15 декабря снежный покров увеличился на 2 миллиметра.



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