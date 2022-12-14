Российским водителям рассказали, как вести себя на дороге во время снегопада

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Стандартное правило, действующее во время снегопада, – это пересесть на общественный транспорт, его лучше соблюдать. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на независимого автомобильного эксперта Андрея Ломанова.

Но если существует необходимость передвигаться только на своем автомобиле, то самое важное во время непростых погодных условий – соблюдать на дороге дистанцию. Достаточное расстояние позволит другому водителю вовремя остановиться.

Кроме того, следует рассчитывать время в пути заблаговременно, чтобы лишний раз не торопиться и не перестраиваться на дороге, считает Ломанов.

"Если машина теряет траекторию, необходимо сбросить и отпустить газ, попытаться выровнять автомобиль плавными и ровными движениями. Потому что любые резкие маневры на скользкой дороге, скорее всего, приведут к большему заносу или сносу авто", – заявил эксперт.

Ломанов предостерег от сильных поворотов руля, так как такие действия могут привести к скольжению. Эксперт также обратился к водителям фур и тяжелых самосвалов. По его словам, именно из-за стиля их вождения образуются крупные заторы.

Ранее столичный Дептранс попросил жителей Москвы отказаться от поездок на личных автомобилях в связи с сильным снегопадом. Утром среды, 14 декабря, заторы на дорогах достигли 10 баллов.

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