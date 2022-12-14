В Москве усилили меры по очистке крыш жилых домов от снега

Фото: Агентство "Москва"

Специалисты организовали очистку крыш жилых зданий. Москвичей попросили быть бдительными на территориях работ и не заходить за ограждения, сообщает телеграм-канал столичного комплекса городского хозяйства.

По словам заммэра города Петра Бирюкова, коммунальщики проводят все мероприятия по ликвидации снега и наледи скатных кровель с крыш многоквартирных зданий в течение светового дня. Также работники очищают водосборные желоба и воронки водостоков.

"В общей сложности задействованы более 250 автоподъемников и 15 тысяч кровельщиков. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов", – поделился Бирюков.

Городские службы продолжают ликвидировать снег на тротуарах, дворовых территориях и общественных пространствах.

Из-за сильной непогоды столичные коммунальщики перешли на усиленный режим работы. Был организован регулярный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Также проводится противогололедная обработка и очистка дорог, тротуаров и дворовых территорий.

Москвичей также попросили пересесть на общественный транспорт, так как это поможет городским службам быстрее убрать улицы. Водителям рекомендовали быть более внимательными и соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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