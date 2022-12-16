Москвичам пообещали облачную погоду с прояснениями 16 декабря

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

16 декабря Московский регион ожидает облачная погода с прояснениями. Температура опустится до 9 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России.

Москвичей предупредили о гололедице и снежных заносах. Столбики термометров в столице покажут 4–2 градуса мороза с понижением до 9 градусов к вечеру. В области температура составит от -5 до 0 градусов с понижением температуры до 10 градусов мороза к вечеру. Ветер будет дуть западный со скоростью 5–10 метров в секунду.

В Московском регионе из-за гололедицы действует желтый уровень погодной опасности, который продлится до 11:00 16 декабря.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что вечером в пятницу, 16 декабря, в Москве ожидается возобновление снегопадов и усиление ветра. По его словам, в субботу, 17 декабря, в столице выпадет более 6 миллиметров осадков в виде снега.

Москвичам показали обстановку в городе в связи со снегопадом

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