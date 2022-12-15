Московские коммунальщики приступили к усиленной уборке улиц в связи с ожидаемым снегопадом

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Коммунальные службы столицы приступили к усиленному и круглосуточному режиму работы в связи со снегопадом 15 и 16 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"Сегодня продолжаются мероприятия по уборке улиц, ликвидации снежных валов, очистке парковочных мест и вывозу снега с дворовых территорий. В соответствии с утвержденным графиком ведутся работы по очистке крыш многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосточных желобов, воронок водостоков от снега и наледи", – сказал заммэра Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Городские коммунальные службы работают без сбоев, добавил заммэра.

В пресс-службе отметили, что водителям необходимо быть внимательными на дороге, соблюдать оптимальную скорость, избегать резких маневров и не парковаться под деревьями. В условиях непогоды родителям посоветовали не оставлять детей на улицах без присмотра.

Видео: пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы

Ранее сообщалось , что на уборку московских улиц вышли максимальное количество техники и бригад ручной работы. В столице находятся на дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. На МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей для помощи водителям грузовиков.

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