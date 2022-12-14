В Москве задействовали максимальное количество бригад для уборки улиц от снега

Фото: Агентство "Москва"

Коммунальные службы столицы продолжают устранять последствия сильного снегопада. На уборку улиц вышли максимальное количество техники и бригад ручной работы. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

"За вторник и минувшую ночь прирост свежевыпавшего снега в Москве составил 15 сантиметров, сегодня ожидаем еще до 3 сантиметров снега. Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме. В настоящее время проводится сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. Цикл работ постоянно повторяем", – рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, особое внимание коммунальщики уделяют очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам, станциям метрополитена и МЦК, железнодорожным станциям, платформам, транспортно-пересадочным узлам, социальным объектам и объектам потребительского рынка.

В Москве находятся на дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Кроме того, на МКАД и в ТиНАО организовали дежурство тягачей для помощи водителям грузовиков.

Ранее сообщалось, что москвичей призвали отказаться от личного транспорта в пользу общественного из-за ситуации на дорогах. По данным ЦОДД, заторы в Москве достигли 9 баллов из-за большого количества снега на проезжей части.



Видео: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

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