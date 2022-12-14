В Шереметьево призвали прибывать на рейсы заранее из-за снегопада

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Представители аэропорта Шереметьево призвали пассажиров планировать время в пути и прибывать заблаговременно в связи с сильным снегопадом. Об этом сообщает телеграм-канал воздушной гавани.

Сейчас в столичном регионе можно наблюдать сильный снегопад.

"В текущих погодных условиях, которые, по прогнозам синоптиков, будут сохраняться до середины дня 14 декабря, в связи с затруднениями на дорогах пассажирам рекомендуется прибывать на рейсы заранее", – говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы призвали передвигаться с помощью общественного транспорта и аэроэкспресса. В Шереметьево поделились, что поезда компании идут 50 минут от Белорусского вокзала. Время в пути на экспресс-автобусах займет порядка 20 минут по трассе М11 от станции метро "Ховрино".

Ранее Центр организации дорожного движения призвал горожан отказаться от поездок на личных автомобилях. В связи с высокой загруженностью следует пересесть на общественный транспорт.

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