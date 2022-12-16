Январские 30-сантиметровые сугробы выросли в Подмосковье

Фото: Москва 24/Елена Долматова

В Московской области выросли январские 30-сантиметровые сугробы, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Об этом сообщает РИА Новости.

Синоптик отметил, что в столице за прошедшие сутки выпало 3–5 миллиметров осадков, а сугробы выросли до 22 сантиметров, что соответствует показателям января.

"В Подмосковье больше всего намело в Дмитрове – 24 сантиметра, Павловском Посаде – 25 сантиметров, Новом Иерусалиме и Можайске – 26 сантиметров, Клину – 28 сантиметров, а Черустях высота снежного покрова достигла 30 сантиметров", – рассказал Тишковец.

По его словам, к полудню осадки прекратятся. Снегопады возобновятся ночью в субботу, 17 декабря.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что вечером в пятницу, 16 декабря, в Москве ожидается возобновление снегопадов и усиление ветра. По его словам, в субботу, 17 декабря, в столице выпадет более 6 миллиметров осадков в виде снега.

По данным столичного Метеобюро, за первую половину декабря в городе выпало 55 миллиметров осадков, что составляет 98% месячной нормы. Там пояснили, что она равняется 56 миллиметрам.

Москвичам показали обстановку в городе в связи со снегопадом

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