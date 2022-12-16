Городские службы продолжат работать в усиленном режиме в выходные из-за снегопада

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Городские службы продолжат работать в усиленном режиме в выходные из-за ожидаемого снегопада, сообщается в телеграм-канале Городского хозяйства Москвы.

За прошедшие сутки прирост свежевыпавшего снега составил 5 сантиметров. Синоптики прогнозируют, что в субботу и воскресенье в столице выпадет до 20 сантиметров снега. Местами на дорогах гололедица и снежный накат, порывы ветра достигают 15 метров в секунду. В связи с этим на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад.

Для очистки столицы от снега задействовано необходимое количество коммунальной техники и бригад дворников. Продолжаются мероприятия по уборке улиц, дорог, тротуаров и дворовых территорий, ведется очистка крыш жилых домов. Проводится сплошное механизированное прометание с последующей противогололедной обработкой.

По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, общественный транспорт, несмотря на сильные снегопады, работает без сбоев. Все системы жизнеобеспечения города функционируют в штатном режиме.



Горожан призвали в непогоду быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителей попросили строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению уборочной техники.

Гидрометцентр России объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за сильного снегопада. Предупреждение из-за снегопада будет действовать с 9:00 до 21:00 17 декабря. из-за гололедицы и снежных заносов – до 12:00 18 декабря, из-за метели – с 22:00 17 декабря до 21:00 18 декабря.

Ранее сообщалось, что в предстоящие выходные в столице ожидаются снегопады. По словам начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, ожидаются интенсивные осадки с субботы на воскресенье, особенно в воскресенье в первой половине дня и в ночь.

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