В Крыму был побит абсолютный температурный рекорд 1937 года

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Температура воздуха в предгорных районах Крыма достигла 20 градусов тепла, что является рекордным значением с 1937 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр Крыма.

"Максимальная температура воздуха (на метеостанции Симферополя) была 19,3 градуса. До этого абсолютный максимум температуры воздуха 17 декабря был отмечен (документально) в Симферополе в 1937 году – тогда воздух прогрелся до отметки 17,8 градуса", – говорится в сообщении.

Температура воздуха в 20 градусов тепла была также зафиксирована в Севастополе, Белогорске и некоторых районах Симферополя.

При этом синоптики предупредили, что теплая погода на полуострове в ближайшее время сменится календарным похолоданием.

До этого в Москве был побит температурный рекорд 45-летней давности. В полночь 13 ноября воздух в столице прогрелся на 0,9 градуса выше прежнего рекордного значения, которое было зарегистрировано в 1977 году.



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