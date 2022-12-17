Синоптик спрогнозировал максимальную интенсивность снегопада в Москве в ночь на 18 декабря

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В ночь на воскресенье, 18 декабря, снегопад в столице достигнет максимальной скорости. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Снегопад в Москве начал усиливаться и выйдет на максимум интенсивности в ночь на воскресенье с ухудшением видимости до одного километра", – сообщил эксперт.

По словам Тишковца, утром 18 декабря москвичи смогут наблюдать большое количество выпавшего снега. Высота сугробов в Москве может составить более 30 сантиметров, в Московской области – до 50 сантиметров.

Также синоптик предупредил жителей южной части Московской области о ледяном дожде.

В связи с неблагоприятными метеоусловиями с 21:00 17 декабря до 09:00 18 декабря в городе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Также в столице до 12:00 21 декабря будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.



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