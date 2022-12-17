Москвичей предупредили о сильном ветре и снегопаде в ночь на воскресенье

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В ночь на воскресенье, 18 декабря, в Москве ожидается ухудшение погодных условий с усилением метели, ветра и снегопада. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС РФ по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, ночью 18 декабря по городу Москве ожидается сильный, местами очень сильный снег, метель, усиление северного ветра с порывами до 15 метров в секунду", – предупредили в ведомстве.

Автомобилистам порекомендовали быть внимательными и осторожными при управлении транспортными средствами в ночное время суток. Пешеходам необходимо держаться вдали от высоких рекламных щитов и деревьев.

В связи с неблагоприятными метеоусловиями с 21:00 17 декабря до 09:00 18 декабря в городе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Также в столице до 12:00 21 декабря будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.



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