Синоптик предупредил о непогоде в Центральной России в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В предстоящие выходные, 17 и 18 декабря, в Подмосковье ожидается значительное ухудшение погоды с усилением осадков, метели, ветра и образованием гололедицы и снежных заносов на дорогах. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам эксперта, непогода также коснется Владимирской, Рязанской, Брянской, Орловской и Курской областей. Непростые погодные условия будут наблюдаться на территории всей европейской части России: в Северо-Кавказском, Южном, Центральном и Приволжском федеральных округах.

В воскресенье, 18 декабря, в Тульской, Калужской, Ивановской областях, а также в северной половине Центрального и южной половине Приволжского пройдет мокрый снег с дождем.

Синоптик объяснил, что подобная погода обусловлена приходом в европейскую часть России активного циклона.

"Он перемещается из Приазовья с юго-запада на северо-восток. Его можно назвать циклончиком, так как он не очень сильный, но очень активный и юркий", – сообщил Вильфанд.

Непогода в выходные также ожидается в центральной части Москвы. В связи с надвигающимся снегопадом в столице сотрудники ГУ МЧС РФ по Москве распространили экстренное предупреждение. Согласно ему, порывы ветра в городе будут достигать 15 метров в секунду, а снегопад местами усилится.



Новости часа: в Москве ожидается до 20 сантиметров снега 17 и 18 декабря

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