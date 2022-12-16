МЧС распространило экстренное предупреждение о снегопаде и ветре в выходные в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

МЧС распространило экстренное предупреждение в связи с прогнозируемыми в ближайшие выходные в Москве сильными снегопадами, порывистым ветром и гололедицей.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 9 часов 17 декабря с сохранением до конца суток 18 декабря в городе Москве ожидается снег, местами сильный. Ветер северной четверти 7–12 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Гололедица, местами метель, на дорогах снежные заносы", – сообщается на сайте столичного главка ведомства.

В связи с неблагоприятными погодными условиями водителей призвали снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать резких маневров и не парковать автомобили рядом с деревьями. Пешеходам следует обходить шаткие конструкции, рекламные щиты, а также не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что в предстоящие выходные в столице ожидаются интенсивные снегопады. По его словам, будут идти интенсивные осадки с 17 на 18 декабря, особенно в воскресенье в первой половине дня и в ночь.

Городские службы продолжат работать в выходные в усиленном режиме. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад.

По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, с начала декабря в Москве выпало 57 миллиметров осадков, что составляет 112% от климатической нормы. Так, только за 15 декабря снежный покров увеличился на 2 миллиметра.

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