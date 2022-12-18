Свыше 12,5 тыс единиц техники убирают улицы Москвы в воскресенье – Бирюков

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Больше 12,5 тысячи единиц спецтехники задействовано при уборке улиц Москвы от снега. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Всего в уборке города от снега задействованы почти 119 тысяч работников и свыше 12,5 тысячи единиц различной техники, в том числе более 1,5 тысячи единиц техники инженерных компаний города", – приводятся в сообщении слова заммэра Петра Бирюкова.

Вице-мэр пояснил, что из-за значительного прироста снежного покрова было решено привлечь дополнительные силы. Сегодня механизированное прометание дорог и противогололедная обработка проводятся каждые четыре часа.

Отмечается, что особое внимание городские службы уделяют территориям возле станций метро, остановок общественного транспорта и социальных объектов. Уборка снега идет в круглосуточном режиме.

Бирюков подчеркнул, что все системы жизнеобеспечения Москвы продолжают работать в штатном режиме.

В воскресенье в столице продолжает идти снег, который начался с вечера субботы. Из-за сильного ветра и гололедицы в городе объявлен желтый уровень погодной опасности. Температура воздуха в течение дня составит минус 7–5 градусов.

За минувшие сутки высота снежного покрова в Москве увеличилась на 16 миллиметров, что составляет почти треть месячной нормы. Высота сугробов выросла с 23 до почти рекордных 33 сантиметров.



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