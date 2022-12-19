Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В Москве с начала декабря выпало 2,5 месячной нормы осадков. За сутки 18 декабря прирост снега в столице составил 25 сантиметров, что превышает более 60% месячной нормы осадков. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков уточнил, что для ликвидации последствий снегопада в Москве 18 декабря были привлечены около 120 тысяч человек и 14,2 тысячи специальной техники.

"Работы продолжаются круглосуточно. В уборке столицы от снега в том числе задействованы ресурсы инженерных компаний города", – сообщил он.

Особое внимание в ходе уборки специалисты уделяют местам, пользующимся популярностью среди населения: подходам к станциям метро, МЦК, больницам и поликлиникам.

В понедельник, 19 декабря, сотрудники коммунальных служб продолжат очистку крыш жилых домов и выступающих элементов фасадов. Москвичам порекомендовали быть внимательными и обращать внимание на ограничительные меры.

19 декабря в городе прогнозируется облачная погода с небольшими осадками в виде снега. Минимальная температура воздуха в Москве составит 4 градуса мороза, Подмосковье – 7 градусов мороза. Скорость порывов ветра будет достигать от 4 до 11 метров в секунду.



"Утро": 4 градуса мороза ожидается в столице 19 декабря

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