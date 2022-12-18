Москвичам пообещали улучшение погоды в понедельник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

После продолжительных снегопадов в Москве в понедельник, 19 декабря, случится заметное улучшение погоды, однако с понижением температуры воздуха. Об этом рассказал глава российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Утром 19 декабря, в районе 08:30 – 09:00 часов, ожидается до -11...-13 градусов в столице, по области – до -16 градусов, а днем – до -2...-4 градусов мороза в Москве, по области – до -7 градусов мороза. Но будет облачно с прояснениями, снег будет переливаться на солнышке. Ожидается хороший морозный день", – цитирует Вильфанда ТАСС.

Руководитель ведомства добавил, что снег в понедельник не будет таким интенсивным. Во вторник же погодные условия также не поменяются. Вильфанд утверждает, что 19 декабря осадки также не будут такими активными. Термометр может показать до -7...-10 градусов ночью и до -6...-7 градусов в дневное время.

Однако в среду жителям столичного региона следует ожидать изменения. К концу дня температура будет составлять от -2 градусов мороза до 3 градусов тепла. В Москву придет оттепель, однако осадки прогнозируются небольшие, заявил Вильфанд.

До этого сообщалось, что из-за непогоды в столичных аэропортах задержали или отменили порядка 170 рейсов. Например, во Внуково был задержан 61 рейс.

В Метеобюро Москвы поделились, что за последний день в столице выпало 16 миллиметров осадков. В результате этого высота снежного покрова увеличилась до 33 сантиметров.

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