Москва повторила рекорд высоты сугробов 1941 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На базовой метеостанции ВДНХ высота снежного покрова утром 19 декабря составила 34 сантиметра, в Тушине – 35 сантиметров, на Балчуге – 39 сантиметра. Точно такой же суточный рекорд был установлен в столице 19 декабря 1941 года, сообщил в своем телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В Подмосковье самые большие сугробы зафиксировали в Дмитрове – 38 сантиметров, Павловском Посаде и Клину – 39 сантиметров, Коломне – 42 сантиметра и в Черустях – 44 сантиметра. По словам синоптика, такой снежный покров соответствует климатическим показателям февраля.

При этом, по его словам, в связи с прогнозируемой оттепелью больше снега не станет. Напротив, произойдет его уплотнение и усадка.

В воскресенье, 18 декабря, был побит рекорд по количеству выпавших осадков. Днем ранее в Москве выпало 14 миллиметров снега, что на 0,9 миллиметра больше, чем в 1989 году. Трехдневные морозы в Москве на текущей неделе сменятся оттепелью. Затем в город снова придет похолодание. Морозная погода в столице установится до конца 2022 года. При этом в третьей декаде декабря в Москве вряд ли повторятся сильные осадки.

19 декабря в городе ожидается облачная погода с небольшим снегом. Температура воздуха в Москве не опустится ниже 4 градусов мороза, Подмосковье – ниже 7 градусов мороза. Скорость порывов ветра местами может достигать 11 метров в секунду.



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