Облачная погода с небольшим снегом и гололедица ожидают москвичей в понедельник

Фото: Москва 24/Юлия Накошная

Облачная погода с прояснениями, небольшим снегом и гололедицей ожидается в столице в понедельник, 19 декабря, сообщает Гидрометцентр России.

Столбики термометров покажут 2–4 градуса мороза в Москве и 2–7 градусов мороза – в области. Скорость западного ветра составит от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление установится на 755 миллиметрах ртутного столба.

В воскресенье, 18 декабря, столицу накрыл снегопад. Сугробы в Москве выросли почти до 40 сантиметров.

На уборку города вышли почти 119 тысяч работников и свыше 12,5 тысячи единиц различной техники. Городские службы занимаются уборкой снега в круглосуточном режиме.

Коммунальные службы Москвы не прекращают борьбу со снегом

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