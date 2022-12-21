Астрономическая зима придет в Россию 22 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России астрономическая зима наступит в четверг, 22 декабря, рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Зимнее солнцестояние придется на 00:48 мск 22 декабря. Начинается астрономическая зима. В старину говорили, что солнце поворачивает на лето, а зима на мороз. С этого момента начинает увеличиваться продолжительность светового дня", – приводит слова синоптика ТАСС.

Она уточнила, что световой день заметно подрастет только к пику зимы, который приходится на конец января.

Макарова также рассказала, что наступление астрономической зимы не скажется на погоде.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в Москве новогодняя ночь может быть морозной . По его словам, ночь с 31 декабря на 1 января будет лунной и достаточно холодной. Температура воздуха может достигать от -8 до -13 градусов.

До этого стало известно, что в Москве рекордно высокие сугробы начнут таять с 22 декабря из-за приближения температуры воздуха к нулевой отметке, а также ее дальнейшего повышения до 4 градусов.



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