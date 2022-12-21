Москвичей предупредили о ледяном дожде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В среду, 21 декабря, в столице ожидается повышение температуры воздуха, к вечеру возможнен ледяной дождь, рассказала ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. Об этом сообщает РИА Новости.

"Во второй половине дня, ближе к вечеру, на фоне постепенного повышения температуры мы не исключаем вероятность гололедных явлений и местами ледяных дождей", – рассказала она.

Синоптик отметила, что температура воздуха составит от -2 до -4 градусов, в столичном регионе ожидается от -1 до -6. По ее словам, к вечеру потеплеет еще больше.

Ожидается, что ветер южного направления будет дуть с порывами 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

Ранее о потеплении почти на 10 градусов в Москве и Подмосковье сообщила главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова. Она отметила, что потепление будет сопровождаться небольшими осадками и мокрым снегом.



Синоптик сообщил о морозе до -15 градусов в столице в ночь на среду

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!