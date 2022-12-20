Фото: Москва 24/Никита Симонов

Климатологи рассказали о повышении температуры в 2023 году – она будет выше средней минимум на 1 градус. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам экспертов, это будет 10-й год подряд, когда температура повышается. Климатологи метеорологического управления Великобритании уверены, что 2023 год будет жарче 2022 года.

"Кроме глобального потепления, из-за деятельности человека причиной этому станут феномены Эль-Ниньо (с испанского "мальчик") и Ла-Нинья (с испанского "девочка"). Это колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающие заметное влияние на климат", – отметили в сообщении.

Ученые уточняют, что обычно "мальчик" происходит при западном направлении ветра. В этом случае в Западном полушарии происходит потепление, становится влажнее и снижается давление. А в Восточном полушарии происходит обратная ситуация – становится суше и холоднее. "Девочка" появляется при восточном ветре, при таком условии регионы меняются погодными условиями.

Эксперты уверены, что температурный режим придет в норму примерно через три года, когда Ла-Нинья сменится на Эль-Ниньо. Ученые предупреждали, что повышение климата может привести к разрушительным последствиям для людей и природы – это засуха и появление разных заболеваний.

Ранее сообщалось, что лето 2022 года стало самым жарким за всю историю Европы. Согласно данным отчета европейской космической программы зондирования Земли Copernicus, температура с июня по август превзошла предыдущий температурный рекорд лета 2021 года.

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