Лето 2022 года стало самым жарким в истории Европы

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Минувшее лето в Европе стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Такие данные представлены в отчете европейской космической программы зондирования Земли Copernicus, сообщает France Info.
"Температура с июня по август превзошла предыдущий температурный рекорд лета 2021 года. Лето 2022 стало самым жарким в истории", – говорится в материалах.
По данным Copernicus, установившаяся прошедшим летом в Европе засуха стала рекордной. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки разных регионов континента, на которых зафиксированы изменения растительного покрова из-за отсутствия осадков.
Также из отчета следует, что на Европейском континенте возросло количество природных катастроф, связанных с потеплением. Отмечается, что в 2022 году от засухи и лесных пожаров пострадала половина всей территории Евросоюза.
В конце августа сообщалось, что засуха, охватившая европейские страны, продлится до ноября 2022 года. В докладе ЕС уточнялось, что аномальные погодные условия особенно затронут Португалию и Испанию. Также летом ситуация с засухой ухудшилась в Бельгии, Франции, Германии, Венгрии, Ирландии, Люксембурге и других государствах.
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