В ЕК назвали засуху в Европе одной из худших за последние 500 лет

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Засуха в Европе, которая образовалась из-за аномальной жары, может оказаться самой худшей минимум за последние 500 лет. Такое заявление сделал представитель пресс-службы Еврокомиссии, передает РИА Новости.

При этом он добавил, что это пока является предварительной оценкой. В ЕК подчеркнули, что данные нужно подтвердить в конце сезона.

Ранее Bloomberg сообщило, что рекордная засуха и обмеление рек ухудшат энергетический кризис в Европе, лишившейся прежнего объема поставок российского газа. Авторы статьи отметили, что климатический кризис произошел в худшее из возможных времен, когда Европа погрузилась в кризис энергоснабжения.

До этого в АТОР рекомендовали россиянам, которые планировали поездку в Европу, быть внимательными из-за аномальной жары и лесных пожаров. В Ассоциации отметили, что высокие температуры зафиксировали на большей части европейской территории, включая Португалию, Италию, Францию, Грецию и Испанию.

