Лесные пожары в ЕС летом 2022 года уничтожили рекордное число гектаров леса

13:42
Фото: ТАСС/Zuma
Представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари заявил об уничтожении 700 тысяч гектаров леса из-за лесных пожаров летом нынешнего года, это стало абсолютным рекордом за всю историю наблюдений.
"До настоящего момента этим летом лесные пожары уничтожили 700 тысяч гектаров леса. Уровень поддержки европейцев очень высокий: 9 раз страны ЕС прибегали к активации механизма гражданской обороны ЕС, страны сообщества направили для борьбы с огнем 29 самолетов, 8 вертолетов и 370 пожарных", – приводит ТАСС его слова.
Ранее сообщалось, что рекордная засуха и обмеление рек ухудшат энергетический кризис в Европе, лишившейся прежнего объема поставок российского газа.
По данным агентства Bloomberg, климатический кризис произошел в худшее из возможных времен, когда Европа погрузилась в кризис энергоснабжения. По мнению обозревателей, последствия рекордной засухи нанесут удар по стоимости жизни в странах ЕС.
Засуха в Европе продолжилась
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