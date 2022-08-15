В обмелевших реках ЕС нашли камни с посланиями, предвещающими голод

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На поверхности пересохших рек в Европе показались так называемые голодные камни, предзнаменующие неурожай и голод, сообщает нидерландская газета NU.

Речь идет о речных камнях и скалах, на которых оставляли отметки уровня воды и дат, поясняет издание. Они служат предупреждением о трудных временах, которые наступают из-за обмеления рек. Уточняется, что "голодные камни" были найдены на высохших участках русла реки Рейн в Нидерландах.

По данным историков, первые отметки на "голодных камнях" появились в XV веке. Все это время в прессе они упоминались как предвестники больших бедствий. Отмечается, что в XX веке камни показывались из воды во время Первой мировой войны.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что рекордная засуха и обмеление рек ухудшат энергетический кризис в Европе, лишившейся прежнего объема поставок российского газа. Отмечалось, что климатический кризис произошел в худшее из возможных времен, когда Европа погрузилась в кризис энергоснабжения. Также указывалось, что последствия рекордной засухи нанесут удар по стоимости жизни в странах ЕС.

В настоящее время засуху зафиксировали почти на половине территории ЕС. В северных регионах Италии из-за этого объявили чрезвычайное положение.

