Абсолютный температурный рекорд установлен в Великобритании

15:37
Фото: ТАСС/Zuma
Новый температурный рекорд в 39,1 градуса жары установлен в Великобритании. Об этом сообщает ТАСС.
При этом, по словам метеорологов, в течение вторника, 19 июля, в некоторых частях государства температура может стать и больше 40 градусов.
Ночь с 18 на 19 июля в Великобритании стала самой жаркой за всю историю – отметки термометров показывали 24 градуса. Аномальная жара, которая пришла в страну в понедельник, начнет спадать в среду, 20 июля.
Крупнейшая авиабаза Королевских ВВС страны Брайз-Нортон и аэропорт в Лондоне Лутон на время приостановили все рейсы из-за влияния жары на взлетные полосы. Компании, управляющие работой железнодорожного и общественного транспорта, в свою очередь, заявили о возможных задержках из-за перегрева рельсов.
Также из-за жары около 200 британских образовательных учреждений отменили занятия или сократили их продолжительность.
Ранее сообщалось, что засуха грозит почти половине территории Европы этим летом. В Бельгии объявили оранжевый уровень опасности из-за аномальной жары. В стране температура воздуха достигла 40 градусов.
Аналогичная ситуация сложилась и в Нидерландах. В Италии к середине недели пообещали выше 40 градусов в центре и на севере страны.
Засуха грозит почти половине территории Европы этим летом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: