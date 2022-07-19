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15:37

Абсолютный температурный рекорд установлен в Великобритании

за рубежомпогода

Фото: ТАСС/Zuma

Новый температурный рекорд в 39,1 градуса жары установлен в Великобритании. Об этом сообщает ТАСС.

При этом, по словам метеорологов, в течение вторника, 19 июля, в некоторых частях государства температура может стать и больше 40 градусов.

Ночь с 18 на 19 июля в Великобритании стала самой жаркой за всю историю – отметки термометров показывали 24 градуса. Аномальная жара, которая пришла в страну в понедельник, начнет спадать в среду, 20 июля.

Крупнейшая авиабаза Королевских ВВС страны Брайз-Нортон и аэропорт в Лондоне Лутон на время приостановили все рейсы из-за влияния жары на взлетные полосы. Компании, управляющие работой железнодорожного и общественного транспорта, в свою очередь, заявили о возможных задержках из-за перегрева рельсов.

Также из-за жары около 200 британских образовательных учреждений отменили занятия или сократили их продолжительность.

Ранее сообщалось, что засуха грозит почти половине территории Европы этим летом. В Бельгии объявили оранжевый уровень опасности из-за аномальной жары. В стране температура воздуха достигла 40 градусов.

Аналогичная ситуация сложилась и в Нидерландах. В Италии к середине недели пообещали выше 40 градусов в центре и на севере страны.

Засуха грозит почти половине территории Европы этим летом

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