Москвичей предупредили о потеплении почти на 10 градусов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве и Подмосковье прогнозируется резкое потепление почти на 10 градусов, сообщила главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

По ее словам, утром в среду, 21 декабря, температура воздуха в столице повысится до минус 7–9 градусов и продолжит повышаться в течение дня.

"К вечеру потеплеет до 0 градусов в Москве и области. Потепление будет сопровождаться небольшими осадками, мокрым снегом", – приводит слова метеоролога ТАСС.

Макарова предупредила, что местами ожидается гололед. Также возможно налипание мокрого снега на провода и ветки деревьев.

Ночь с 20 на 21 декабря может стать самой холодной с начала зимы для Москвы. Об этом ранее сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что самая морозная ночь с начала сезона была зафиксирована 1 декабря, тогда столбики термометров показали 13,8 градуса мороза.



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