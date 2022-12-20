Предстоящая ночь в столице может стать самой холодной с начала зимы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о серьезном похолодании в столичном регионе в ночь с 20 на 21 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

"Ближайшая ночь будет по-настоящему холодная, морозы ожидаются впечатляющие. В самой Москве прогнозируется минус 12–14 градусов, а по области – до минус 20 градусов", – заявил специалист.

По данным Гидрометцентра, предстоящая ночь может стать самой холодной с начала зимы для столицы. Самая морозная ночь с начала сезона была зафиксирована 1 декабря, тогда столбики термометров показали 13,8 градуса мороза.

Мороз несколько ослабнет к утру, отмечает Вильфанд, – температура воздуха поднимется до 10 градусов мороза. К вечеру среды можно ожидать от минус 2 градусов ниже нуля до нуля градусов.

Кроме того, в Гидрометцентре напомнили о снегопаде в первой половине 21 декабря, который к вечеру сменится мокрым снегом. Существует вероятность образования гололедицы.

По мнению экспертов-климатологов, в 2023 году температура на планете вырастет на 1 градус относительно среднего значения. При этом температурный режим может изменится до нормальных показателей примерно через три года.

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