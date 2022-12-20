Жителей Москвы призвали пользоваться городским транспортом из-за предновогодних заторов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москвичей призвали пользоваться городским транспортом из-за предновогодних заторов, сообщается в телеграм-канале Дептранса столицы.

По данным ЦОДД, движение на 13:45 оценивается в 7 баллов. Причинами загруженности на дорогах стали рост поездок из-за подготовки к новогодним праздникам и ограничения движения в местах проведения ремонтных работ.

Сейчас локальные затруднения наблюдаются на следующих участках:



ТТК в районе Автозаводского моста, обе стороны;

27-й километр МКАД в районе улицы Липецкой, внутренняя сторона;

14-й километр МКАД в районе улицы Верхние Поля, обе стороны;

в центральной части города.

Вечером ожидается до 9 баллов. Автомобилистов просят соблюдать дистанцию и скоростной режим. Если же есть возможность, то для поездок по городу лучше воспользоваться МЦК, метро и наземным городским транспортом.

Аналитики выяснили, что из-за обильного снегопада и гололедицы каждый четвертый москвич в понедельник, 19 декабря, не пришел на работу вовремя. Из-за осадков были отмечены дорожные заторы, задержки общественного транспорта, а также длинные очереди на него.

Высота снежного покрова в столице 20 декабря повторила рекорды 1919 и 1941 годов. Специалисты зафиксировали максимальную высоту сугробов в 34 сантиметра.

Более 120 тысяч человек задействованы в уборке снега в столице

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