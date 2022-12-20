Аналитики выяснили, что порядка 24% москвичей опоздали на работу из-за снегопада

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Из-за обильного снегопада и гололедицы каждый четвертый москвич в понедельник, 19 декабря, не пришел на работу вовремя. Об этом свидетельствуют данные исследования платформы Superjob.

Из-за осадков 19 декабря были отмечены дорожные заторы, задержки общественного транспорта, а также длинные очереди на него.

"24% москвичей, работающих на территории работодателя, опоздали на работу из-за снежных заносов. Меньше всего непунктуальных – среди москвичей, которые ходят на работу пешком: лишь каждый девятый из них опоздал из-за последствий аномальных осадков (11%)", – говорится в сообщении.

Среди тех, кто добирался на работу на метро, опоздали порядка 18% человек. А из выбравших личный автомобиль опоздал каждый третий. Также порядка 41% жителей столицы не пришли вовремя, если передвигались на общественном транспорте.

В исследовании приняли участие 1 500 жителей Москвы старше 18 лет, которые осуществляют свою деятельность в офисах и на заводах.

Москва повторила рекорд высоты сугробов 1941 года. На базовой метеостанции ВДНХ высота снежного покрова утром 19 декабря составила 34 сантиметра, в Тушине – 35 сантиметров, на Балчуге – 39 сантиметра.

Более 120 тысяч человек задействованы в уборке снега в столице

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