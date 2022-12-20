Высота снежного покрова в столице повторила рекорды 1919 и 1941 годов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Высота снежного покрова в столице 20 декабря повторила рекорды 1919 и 1941 годов. Специалисты зафиксировали максимальную высоту сугробов в 34 сантиметра. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

"Сильные снегопады в столичном регионе прекратились еще в воскресенье, но высота снежного покрова оказалась настолько высока, что в Москве, даже при отсутствии осадков, второй день подряд фиксируется повторение суточных рекордов", – отмечается в сообщении.

Па данным центра, высота снежного покрова в столице в эти числа декабря должна составлять 15 сантиметров, но по факту высота сугробов соответствует первым дням февраля. В ближайшие дни снег будет таять, к концу недели сугробы уменьшатся до 24–29 сантиметров в высоту, добавили в "Фобосе".

Ранее сообщалось, что в столице специалисты продолжают убирать снег в круглосуточном режиме. В ликвидации последствий сильного снегопада задействованы все необходимые средства. Также в городе организованы пункты обогрева и полевые кухни.

Более 120 тысяч человек задействованы в уборке снега в столице

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