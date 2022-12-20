В Москве уборка снега продолжается в круглосуточном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице специалисты продолжают убирать снег в круглосуточном режиме, сообщает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

"Ночью проводили работы по очистке пешеходных зон, общественных пространств, погрузке и вывозу снежных валов. Днем мероприятия по уборке снега продолжатся на дворовых территориях", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в дневные часы будут вновь активизированы работы по очистке от снега и наледи крыш домов и выступающих элементов фасадов зданий.

В комплексе городского хозяйства добавили, что в ликвидации последствий сильного снегопада задействованы все необходимые силы и средства. Также в городе организованы пункты обогрева и полевые кухни.

Руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов ранее рассказал, что во вторник, 20 декабря, в столице вновь ожидаются обильные снежные осадки, снегопады в регионе прекратятся ближе к концу рабочей недели.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что рекордно высокие сугробы в Москве начнут таять с 22 декабря из-за приближения температуры воздуха к нулевой отметке, а также ее дальнейшего повышения до 4 градусов.

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