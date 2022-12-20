Москвичей предупредили о гололедице до вечера среды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве и Подмосковье до 23:00 среды, 21 декабря, будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщает Гидрометцентр России.

"Период предупреждения – до 23:00 21 декабря. Гололедица", – говорится в сообщении.

До этого предупреждение из-за гололедицы действовало до полудня среды.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в столице сугробы начнут таять с 22 декабря из-за приближения температуры воздуха к нулевой отметке, а также ее дальнейшего повышения до 4 градусов. По прогнозам синоптиков, также ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.



Более 120 тысяч человек задействованы в уборке снега в столице

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!