Синоптик предупредил о гололедице в Москве после ледяного дождя

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В Москве из-за ледяного дождя во вторник вечером ожидается гололедица. Об этом сообщил метеоролог и ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

"Начинается ледяной дождь при температуре воздуха минус 3,1 градуса, который на пик интенсивности отложения льда выйдет в период с 21:00 до полуночи. Будьте осторожны, на дорогах и тротуарах станет скользко", – написал синоптик.

Ранее МЧС объявило в Москве штормовое предупреждение из-за ледяного дождя, мокрого снега, гололеда, налипания мокрого снега и гололедицы. Автомобилистов просят снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Синоптики предупредили о повышении температуры в столице

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