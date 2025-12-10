10 декабря, 12:29Политика
Совфед одобрил закон о штрафе за несообщение в военкомат о переезде
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Совет Федерации на заседании одобрил закон о штрафах за несообщение в военкомат о выезде на срок более 3 месяцев с места жительства.
Положения об ответственности за несообщение подобной информации приводятся в соответствие с ранее принятым законом о призыве россиян на военную службу в течение всего календарного года.
Раньше гражданин был обязан передавать сведения о выезде только в период проведения призыва. Однако по новому закону призыв будет осуществляться в течение всего года, поэтому на гражданина возлагается обязанность сообщать о выездах с места жительства тоже в течение года. За сокрытие этих данных предусмотрен штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей.
До этого Владимир Путин подписал указ о призыве в следующем году россиян, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов. Как указано в документе, призванные граждане будут проходить службу в Вооруженных силах России, войсках Национальной гвардии, спасательных воинских формированиях МЧС, а также в органах госохраны и ФСБ.