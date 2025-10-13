Кабмин РФ одобрил привлечение резервистов к операциям за рубежом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, разрешающий привлекать граждан из мобилизационного резерва для выполнения задач в период контртеррористической операции (КТО) или при использовании вооруженных сил за пределами страны, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы заседания комиссии.

Уточняется, что резервисты также могут привлекаться для выполнения отдельных задач в области обороны и при возникновении вооруженных конфликтов. Призываться они будут на специальные военные сборы.

До 31 декабря в России продлится осенний призыв в армию. Всего планируется привлечь 135 тысяч призывников. Увеличение масштаба кампании связано с тем, что весной 2025 года призвали меньше срочников, чем планировалось, сказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.