Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября, 14:56

Политика

Кабмин РФ одобрил привлечение резервистов к операциям за рубежом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, разрешающий привлекать граждан из мобилизационного резерва для выполнения задач в период контртеррористической операции (КТО) или при использовании вооруженных сил за пределами страны, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы заседания комиссии.

Уточняется, что резервисты также могут привлекаться для выполнения отдельных задач в области обороны и при возникновении вооруженных конфликтов. Призываться они будут на специальные военные сборы.

До 31 декабря в России продлится осенний призыв в армию. Всего планируется привлечь 135 тысяч призывников. Увеличение масштаба кампании связано с тем, что весной 2025 года призвали меньше срочников, чем планировалось, сказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Читайте также


политикаобщество

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика