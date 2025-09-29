Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию, который продлится с 1 октября по 31 декабря 2025 года. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

"Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2025 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <…> призыву на военную службу", – отмечается в указе.

Согласно документу, всего будут призваны 135 тысяч человек.

Осенняя призывная кампания будет проводиться с использованием государственной информационной системы "Единый реестр воинского учета". Она представляет собой базу данных россиян, подлежащих воинскому учету, и позволяет военным комиссариатам содержать сведения о гражданах в актуальном состоянии.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий круглогодичный призыв на срочную военную службу. Документ предполагает, что в течение года будут проводиться медосвидетельствование, психологический отбор и заседания призывной комиссии. Фактическая отправка будет осуществляться два раза в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

