Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 сентября, 14:32

Общество

В Генштабе напомнили о мерах при неявке призывника в военкомат

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

К призывнику применят меры, если он не явится в военкомат в осенний призыв в течение 20 дней. Об этом рассказал замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России вице-адмирал Владимир Цимлянский.

"В случае неявки без уважительной причины <...> применяются временные ограничительные меры, направленные на обеспечение его явки", – приводит его слова RT.

Как сообщалось ранее, осенний призыв на военную службу начнется 1 октября. Призывная кампания продлится до 31 декабря, кроме отдельных районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, где она пройдет с 1 ноября до конца года.

При этом призыв не связан с проведением СВО и проводится в плановом порядке. Срок военной службы составит 12 месяцев и не изменится. Отправки призывников со сборных пунктов запланированы с 15 октября.

Читайте также


общество

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика