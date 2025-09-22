В Генштабе напомнили о мерах при неявке призывника в военкомат

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

К призывнику применят меры, если он не явится в военкомат в осенний призыв в течение 20 дней. Об этом рассказал замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России вице-адмирал Владимир Цимлянский.

"В случае неявки без уважительной причины <...> применяются временные ограничительные меры, направленные на обеспечение его явки", – приводит его слова RT.

Как сообщалось ранее, осенний призыв на военную службу начнется 1 октября. Призывная кампания продлится до 31 декабря, кроме отдельных районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, где она пройдет с 1 ноября до конца года.

При этом призыв не связан с проведением СВО и проводится в плановом порядке. Срок военной службы составит 12 месяцев и не изменится. Отправки призывников со сборных пунктов запланированы с 15 октября.