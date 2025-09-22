Осенний призыв на военную службу в России начнется 1 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Осенний призыв на военную службу начнется 1 октября, заявил заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления ВС России, вице-адмирал Владимир Цимлянский на брифинге по итогам проведения весеннего призыва и об особенностях комплектования ВС РФ и других войск осенью 2025 года.

"Хочу напомнить, что призывные кампании 2025 года проходят в год 80-й годовщины Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Год, который президентом Российской Федерации объявлен Годом защитника Отечества", – передает его слова ТАСС.

Вице-адмирал отметил, что осенняя призывная кампания продлится с 1 октября до 31 декабря, кроме отдельных районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, где она пройдет с 1 ноября до конца года. Это связано с климатическими особенностями указанных территорий.

"Осенняя призывная кампания будет проводиться с использованием государственной информационной системы "Единый реестр воинского учета". По сути, это база данных граждан Российской Федерации, подлежащих воинскому учету, позволяющая военным комиссариатам содержать сведения воинского учета в актуальном состоянии", – пояснил Цимлянский.

Он уточнил, что это позволит призывным комиссиям при наличии достаточных сведений в системе предоставлять отдельные виды отсрочек без личной явки призывников.

При этом, подчеркнул вице-адмирал, призыв не связан с проведением СВО на Украине и проводится в плановом порядке. Срок военной службы составит 12 месяцев и не изменится. Отправки призывников со сборных пунктов запланированы с 15 октября.

"Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей только на территории Российской Федерации", – указал Цимлянский и отметил, что эти военнослужащие не будут привлекаться к задачам спецоперации.

Ранее комитет Госдумы по обороне рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года. По мнению главы комитета Андрея Картаполова, это идет навстречу призывникам.

В случае принятия закона призывников продолжат отправлять на военную службу дважды год, однако с 1 января по 31 декабря будут проводить медосвидетельствование, психологический отбор и заседания призывной комиссии. Авторы инициативы считают, что новые правила помогут правильно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва.