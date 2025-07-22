В ГД внесен проект о призыве на военную службу в течение календарного года

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В России срок призывной кампании может увеличиться до одного календарного года. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму глава комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов, документ опубликован в думской электронной базе.

В настоящее время призыв проходит дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря, что регулируется указами президента РФ. Однако Картаполов и Красов предложили установить новый срок, то есть с 1 января по 31 декабря.

В законопроекте отмечается, что призывников будут отправлять на военную службу дважды в год по датам, которые действуют в России сейчас. Однако по новым правилам в течение всех 12 месяцев будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии.

Депутаты полагают, что нововведение поможет равномерно распределить нагрузку на призывные пункты, а также повысить качество призыва граждан на военную службу. Помимо этого, проект определяет особые даты призыва для некоторых категорий граждан.

В частности, россияне, проживающие в сельской местности, которые заняты на полевых работах, будут призваны на службу в период с 15 октября по 31 декабря. Для педагогических работников срок ограничивается периодом с 1 мая по 15 июля, жителей отдельных районов Крайнего Севера призовут в период с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря.

Законопроект может вступить в силу с 1 января 2026 года.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о механизме лишения приобретенного гражданства РФ за уклонение от воинского учета. По словам авторов проекта, соответствующее решение будет выноситься в отношении лиц, получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учет без уважительной причины. В течение пяти рабочих дней военкомат будет отправлять информацию об этом в территориальный орган МВД, чтобы там рассмотрели вопрос о прекращении гражданства.

