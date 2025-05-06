Мэр Москвы осмотрел строящееся здание военкомата на улице Яблочкова

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин вместе с начальником Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генералом-полковником Евгением Бурдинским осмотрел строящееся здание военкомата на улице Яблочкова.

Мэр также поздравил московских призывников с 9 Мая и пожелал хорошей службы. Напутственные слова он сказал во время посещения единого пункта призыва на срочную военную службу, который расположен рядом со строящимся военным комиссариатом столицы.

"С наступающим праздником 9 Мая, с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. В знаменательные для нашей страны дни призываетесь. Так что я уверен, что ваша служба будет под таким величественным, героическим знаком проходить", – сказал градоначальник.

Собянин выразил уверенность, что во время службы военнослужащие приобретут необходимые умения, которые пригодятся в будущем для защиты Родины.

Бурдинский, в свою очередь, отметил мотивированность призывников и подчеркнул, что полученные умения помогут им в дальнейшем развивать Москву и всю Россию.

"Я вам желаю спокойной службы, уверенно проходить по жизни в дальнейшем", – добавил генерал-полковник.

Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства Москвы, строительство здания военного комиссариата стартовало в августе 2024 года. В 11-этажном здании площадью 24,1 тысячи "квадратов" будут созданы современные рабочие пространства, оснащенные необходимым оборудованием.

Среди них – кабинеты для медосмотра, кабинеты в формате open space, комнаты для посетителей, помещения для хранения текущей документации и архивов, а также залы для совещаний и актовый зал.

Более того, для людей с ограниченными возможностями будет создана безбарьерная среда. По плану новое здание соединят с единым пунктом призыва двухуровневым крытым переходом.

Собянин подчеркнул, что в столице модернизируют инфраструктуру призыва на военную службу. По его данным, единый пункт призыва за сутки может принять 2,5 тысячи человек.

Он работает по тому же принципу, что и единый пункт отбора на военную службу по контракту, расположенный на улице Яблочкова, уточнил мэр.

"Цифровизация воинского учета позволила существенно повысить эффективность работы призывных комиссий: теперь вместо 146 в каждом муниципальном образовании работает объединенная муниципальная призывная комиссия города Москвы", – добавил он.

Весенний призыв на военную службу начался в этом году в России 1 апреля. В соответствии с указом Владимира Путина, в войска до 15 июля будут призваны 160 тысяч человек.

Отбору подлежат граждане от 18 до 30 лет. В то же время под призыв не подпадают те, кто достиг возраста 27–30 лет до 1 января 2024 года и у кого уже есть военный билет. Президент России поручил кабмину, исполнительным органам регионов и призывным комиссиям обеспечить выполнение призывных мероприятий.