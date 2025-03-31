Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. Он будет осуществляться с 1 апреля по 15 июля, следует из документа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно указу президента, призыву подлежат россияне в возрасте от 18 до 30 лет. Кампания распространится на 160 тысяч человек. Кроме того, документ предполагает увольнение солдат, матросов, сержантов и старшин, срок службы которых истек.

Также своим указом президент России поручил кабмину, исполнительным органам регионов и призывным комиссиям обеспечить выполнение призывных мероприятий.

Ранее стало известно, что в ходе весеннего призыва 2025 года начнут действовать изменения, в рамках которых расширится перечень профессий для альтернативной службы, запустятся электронные повестки и единый реестр призывников.

Председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов отмечал, что данные изменения направлены на упрощение процесса как для призывников, так и для военкоматов, а также на снижение нагрузки на бюджет и систему здравоохранения.

При этом первоначальная постановка на воинский учет в Москве уже была переведена в электронный вид. С 1 января горожане, которым в этом году исполнится 17 лет, начали получать соответствующие СМС и уведомления в личном кабинете на mos.ru.

