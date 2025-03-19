В России с 1 апреля изменятся правила призыва в армию

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В ходе весеннего призыва в 2025 году ожидаются значительные нововведения для будущих военнослужащих срочников. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Ключевые изменения включают расширение списка профессий для альтернативной службы, активное использование электронных повесток и запуск единого реестра призывников в тестовом режиме. Кроме того, военкоматы получат право автоматически призывать граждан, признанных годными, в течение года после принятия решения, если они не были отправлены на службу из-за нехватки мест.

Председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов отметил, что данные изменения направлены на упрощение процесса как для призывников, так и для военкоматов, а также на снижение нагрузки на бюджет и систему здравоохранения. Срок действия решения о призыве, действующий в течение года, позволит призывникам избежать повторного прохождения медкомиссий и других процедур.

Кроме того, предлагается создать единые призывные пункты для оптимизации процесса. Данный законопроект был единогласно поддержан депутатами ГД на первом чтении.

Между тем военный комиссар Москвы Максим Локтев сообщил, что первоначальная постановка на воинский учет в столице переведена в электронный вид.

С 1 января по 31 марта молодые люди, которые в этом году достигнут 17-летнего возраста, будут получать СМС и уведомления в личном кабинете на mos.ru об автоматической первоначальной постановке на воинский учет. В таком случае посещать пункт призыва теперь не понадобится.