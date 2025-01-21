Первоначальная постановка на воинский учет в Москве переведена в электронный вид

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Юноши в год достижения 17 лет получат автоматическую рассылку с уведомлениями о первоначальной постановке на воинский учет. Такие же сообщения поступят их родителям, заявил Агентству "Москва" военный комиссар Москвы Максим Локтев.

По словам собеседника агентства, с 1 января по 31 марта молодые люди, которые в этом году достигнут 17-летнего возраста, будут получать СМС и уведомления в личном кабинете на mos.ru об автоматической первоначальной постановке на воинский учет. В таком случае посещать пункт призыва теперь не понадобится.

Кроме того, удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, будет отправлено в личный кабинет на mos.ru. Такой документ можно предъявить при зачислении на обучение или трудоустройстве, пояснил военный комиссар.

Локтев уточнил, что получение уведомления не означает присвоение категории годности, изменения в параметрах отсрочки от службы или срочный призыв в армию. Когда молодым людям исполнится 18 лет, их будут вызывать в единый пункт призыва для проведения различных процедур. Для определения категории годности москвичам нужно будет пройти медицинскую комиссию по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 5. Сделать это возможно при следующем получении повестки для явки в пункт призыва.

По словам комиссара, в Москве не первый год совершенствуются процессы, связанные с воинским учетом. Например, в 2024 году открылся единый пункт призыва на военную службу на улице Яблочкова. Это, считает Локтев, позволило упростить многие процессы, сократить очереди, быстро отвечать на вопросы и другое.

"Автоматизация первоначальной постановки на воинский учет – следующий шаг в упрощении процедуры – причем в первую очередь для самих москвичей", – заключил он.

В России 28 декабря 2024 года завершился осенний призыв, начавшийся 1 октября. По данным Минобороны, для прохождения военной службы в ВС РФ и иных воинских формированиях набрано около 133 тысяч человек. Все граждане были обеспечены нормами довольствия, добавили в министерстве.