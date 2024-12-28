Осенний призыв на военную службу завершился в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Осенний призыв, стартовавший в России 1 октября 2024 года, завершен. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Как утверждает ведомство, отправка призывников со сборных пунктов в армию России началась с 15 октября. В результате для прохождения военной службы в ВС РФ и иные воинские формирования было набрано около 133 тысяч человек. Все граждане были обеспечены установленными нормами довольствия, уточнили в Минобороны РФ.

"Для обеспечения воинских перевозок были задействованы 11 рейсов самолетов авиации вооруженных сил, 178 рейсов гражданской авиации, 16 воинских эшелонов, пассажирские поезда, а также автомобильный транспорт воинских частей", – добавили в министерстве.

Большинство призывников уже находится в учебных соединениях и воинских частях, где они освоят применение новейшей военной техники и получат военно-учетную специальность. При этом в ведомстве напомнили, что их не направят в пункты дислокации подразделений ВС РФ в новых российских регионах или зону СВО.

Особое внимание, как уточнили в министерстве, уделялось комплектованию научных подразделений, а также спортивных рот, в которые были направлены 578 и 200 человек соответственно. Те призывники, которые отслужили необходимый срок, будут уволены и высланы к местам проживания.

Кроме того, во время призыва на военную службу была организована работа "прямых телефонных линий" Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ и организационно-мобилизационных управлений штабов военных округов, куда поступило свыше 1,2 тысячи звонков.

"При этом основная работа была возложена на сотрудников военных комиссариатов, выполнивших государственную задачу с высоким качеством и в установленные сроки", – подытожили в пресс-службе Минобороны РФ.

В Москве военный призыв был завершен на две недели раньше срока. По словам столичного военкома Максима Локтева, это говорит об осознании молодежью важности прохождения военной службы и росте патриотизма среди данной категории граждан.

Кроме того, как утверждал военком, это воспринимается молодыми людьми как своеобразная точка роста.

