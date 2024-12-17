Военный комиссар Москвы рассказал о досрочном завершении призыва

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Военный призыв в Москве завершен на две недели раньше срока. Об этом Агентству "Москва" рассказал столичный военком Максим Локтев.

Досрочное завершение призыва происходит в случае выполнения плана по количеству призывников. По словам Локтева, такое происходит редко. Однако он отметил, что это говорит об осознании молодежью важности прохождения военной службы и росте патриотизма среди данной категории граждан. Кроме того, как утверждает военком, это воспринимается молодыми людьми как своеобразная точка роста.

Военный комиссар Москвы также указал на то, что важную роль в данном процессе сыграло дополнительное информирование, качественная организация осеннего призыва и администрирование процессов. При этом он предупредил, что набор на военную службу по контракту продолжается.

"Желающих очень много, мы наблюдаем стабильно большой поток людей, которые приходят в единый пункт отбора. Специально для их удобства мы даже перепрофилируем соседнее здание, в котором оформляли документы призывников", – уточнил Локтев.

Он напомнил, что желающие могут обратиться в единый пункт отбора на военную службу по контракту и в единый пункт призыва на военную службу, которые находятся на улице Яблочкова.

Ранее в Генштабе сообщили, что призыв на срочную службу в этом году пройдет без изменений. Новобранцы, подчеркнул генерал-полковник Евгений Бурдинский, не будут привлекаться для выполнения задач СВО. Сроки срочной службы останутся неизменными.

Замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский уточнил, что примерно треть призывников попадет в учебные соединения и воинские части. Там они будут изучать современную военную технику. После их направят в войска.